Третье авто Chery в России продается в кредит

Их продали по программе CheryFinance, которая взаимодействует с программами «Рассрочка на 36 месяцев», «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль». «Рассрочка на 36 месяцев» до сих пор действует. Две другие программы оказались в РФ драйверами продаж Chery, а также прочих марок. Они сейчас не работают, потому что выполнили свою задачу. Данные программы предлагали авто в кредит по скидке в 10 процентов. Программа «Первый автомобиль» действовала для тех клиентов, которые никогда раньше не покупали авто. «Семейный автомобиль» распространялась для тех, кто воспитывает не меньше 2 несовершеннолетних детей.По словам дилеров за январь-июнь в РФ было продано 2 925 авто марки Chery. Реализации бренда показали увеличение в 11%. Россиянам больше всего полюбился кроссовер Tiggo 3 (1 698 авто). В России на втором месте оказался Tiggo 5, проданный в количестве 766 авто. На третьем месте оказался Tiggo 2 (460 авто).