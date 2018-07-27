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Третье авто Chery в России продается в кредит

На российском рынке наблюдается рост спроса на авто китайской марки. В стране самой продаваемой моделью бренда является Tiggo 3. В январе-июне этого года 30 процентов авто марки Chery в РФ продали в кредит.

Третье авто Chery в России продается в кредит


Их продали по программе CheryFinance, которая взаимодействует с программами «Рассрочка на 36 месяцев», «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль». «Рассрочка на 36 месяцев» до сих пор действует. Две другие программы оказались в РФ драйверами продаж Chery, а также прочих марок. Они сейчас не работают, потому что выполнили свою задачу. Данные программы предлагали авто в кредит по скидке в 10 процентов. Программа «Первый автомобиль» действовала для тех клиентов, которые никогда раньше не покупали авто. «Семейный автомобиль» распространялась для тех, кто воспитывает не меньше 2 несовершеннолетних детей.

По словам дилеров за январь-июнь в РФ было продано 2 925 авто марки Chery. Реализации бренда показали увеличение в 11%. Россиянам больше всего полюбился кроссовер Tiggo 3 (1 698 авто). В России на втором месте оказался Tiggo 5, проданный в количестве 766 авто. На третьем месте оказался Tiggo 2 (460 авто).
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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