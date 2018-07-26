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Ученые: Рисковое поведение у бизнесменов возникает после заражения кошачьими паразитами

Американские ученые после масштабного исследования выяснили, что рисковое поведение у бизнесменов возникает после заражения кошачьими паразитами. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Они отметили, что частые контакты людей с животными могут стать причиной возникновения токсоплазмоза. Эксперты проанализировали данные 1500 студентов и 197 предпринимателей, отметив, что 70% зараженных особ имеют интерес к такому виду деятельности. Также 40% добровольцев учились в бизнес-школах, а в 80% случаев запускали свои проекты.

Ученые: Рисковое поведение у бизнесменов возникает после заражения кошачьими паразитами


Активность бизнесменов связана с деятельностью паразитов, провоцирующих спонтанное принятие решений. Также они могут являться виновниками агрессии, замедленного поведения или чрезмерной откровенности у данной категории лиц. Эти факторы поведения были замечены у грызунов, но токсоплазма не поможет людям достичь успехов, потому что в данной ситуации кроме смелости требуется объективный анализ ситуации на рынке.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10
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