Ученые: Рисковое поведение у бизнесменов возникает после заражения кошачьими паразитами

Они отметили, что частые контакты людей с животными могут стать причиной возникновения токсоплазмоза. Эксперты проанализировали данные 1500 студентов и 197 предпринимателей, отметив, что 70% зараженных особ имеют интерес к такому виду деятельности. Также 40% добровольцев учились в бизнес-школах, а в 80% случаев запускали свои проекты.Активность бизнесменов связана с деятельностью паразитов, провоцирующих спонтанное принятие решений. Также они могут являться виновниками агрессии, замедленного поведения или чрезмерной откровенности у данной категории лиц. Эти факторы поведения были замечены у грызунов, но токсоплазма не поможет людям достичь успехов, потому что в данной ситуации кроме смелости требуется объективный анализ ситуации на рынке.