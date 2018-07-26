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Эмин Агаларов поведал, что покажет детям, как достаются деньги

В прошедшую субботу состоялась свадьба Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Артист рассказала, с кем бы он хотел отправиться на необитаемый остров. Как оказалось не со своей супругой.

Эмин Агаларов поведал, что покажет детям, как достаются деньги


Агаларов поведал, что для него самым запоминающимся моментом является то, когда он с женой при родных людях произнесли друг другу «да». Артисту больше всего в женщине нравится – понимание, потому что он практически всегда на работе. Эмин признался, что у него начинается новый день с проверки новостей в социальных сетях. Кроме этого, у исполнителя песен есть мечта – это танцевать «ритмичные» танцы. По словам певца, его дети, естественно, живут в достатке. Однако Агаларов строг с наследниками и старается показывать, как достаются все блага цивилизации и деньги.

Эмин Агаларов поведал, что покажет детям, как достаются деньги


В завершение Эмин поведал, что если бы он очутился на необитаемом острове, то хотел бы, что бы с ним там оказался весь конструкторский отдел его фирмы. Помимо этого, певец очень эмоционален. К примеру, он очень злится, когда его кто-либо критикует.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:55
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