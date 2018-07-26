Эмин Агаларов поведал, что покажет детям, как достаются деньги

Агаларов поведал, что для него самым запоминающимся моментом является то, когда он с женой при родных людях произнесли друг другу «да». Артисту больше всего в женщине нравится – понимание, потому что он практически всегда на работе. Эмин признался, что у него начинается новый день с проверки новостей в социальных сетях. Кроме этого, у исполнителя песен есть мечта – это танцевать «ритмичные» танцы. По словам певца, его дети, естественно, живут в достатке. Однако Агаларов строг с наследниками и старается показывать, как достаются все блага цивилизации и деньги.В завершение Эмин поведал, что если бы он очутился на необитаемом острове, то хотел бы, что бы с ним там оказался весь конструкторский отдел его фирмы. Помимо этого, певец очень эмоционален. К примеру, он очень злится, когда его кто-либо критикует.