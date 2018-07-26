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Ученые определили наличие связи между эмоциями хозяев и реакцией на них домашних животных

Исследователями университета Джонса Хопкинса США, удалось определить, как проявляют свой характер собаки, когда чувствуют, что их хозяину необходима помощь. Эксперимент заключался в определении эмоциональных связей между питомцами и их владельцами. Участие согласились принять 37 домашних животных совершенно разных пород.

Группой американских ученых, на основании общеизвестного факта, связанного с чувствами верности и преданности собак к человеку, проведены собственные исследования, для окончательного подтверждения или наоборот, опровержения данной теории. С этой исследователи и пригласили 37 владельцев, в сопровождении своих питомцев разных пород.

Ученые определили наличие связи между эмоциями хозяев и реакцией на них домашних животных


Перед испытуемыми поставили задачу – при нахождении хозяина в отдельной комнате, он периодически напевал колыбельную, а потом имитировал плач. При этом собаки, расслышав в звуках тревогу, проявляли высокий уровень обеспокоенности и стресса, что фиксировалось специальным прибором.

Большая часть питомцев пыталась открыть преграждающую им путь стеклянную дверь, снабженную специальной формой магнитного замка, создающего дополнительное препятствие. При этом, животные проявляли беспокойство, так как не могли подойти и успокоить хозяина. Даже тот факт, что некоторые собаки не особо поспешили в комнату к человеку, учеными, в их случае, зафиксирован высокий показатель беспокойства, такое поведение связали с невозможность точно принять решение для конкретной ситуации.

Исследователи сделали вывод, что у всех без исключения собак налаживается тесная эмоциональная связь с хозяевами. При этом проявляется чувство необходимости обязательно быть рядом, в случаях, когда ему плохо.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:36
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