Эксперты опасаются, что США не успеют подготовиться к высадке на Марс к 2030-м годам

Президент Дональд Трамп превзошел цель отправить американцев на Луну после миссий «Аполлон» 1960-х и 1970-х годов, построив лунный шлюз для проверки технологий и космических аппаратов, которые будут доставлять людей на Марс.На слушании в Вашингтоне сенатор Билл Нельсон сказал, что решение Белого дома вернуться на Луну – это программа, которую остановил бывший президент Барак Обама, чтобы сосредоточиться на покорении Марса.«Мы не хотим ограничивать бюджет NASA от цели, а цель состоит в том, чтобы добраться до Марса с людьми на борту», – сказал Нельсон.В 2009 году независимая экспертная группа, известная как Комиссия Августина, предупредила, что ресурсы NASA не соответствуют ее высоким целям.С годовым бюджетом около 18 млрд. долларов NASA потребуется дополнительные 3 млрд. в год, чтобы добраться до Красной планеты.Представители NASA заявили, что пытаются разработать космическую программу с гораздо меньшими затратами.Национальные академии наук подсчитали, что если бюджет NASA не изменится, то стоит «забыть о сценарии полета на Марс к 2030-м годам. Это займет время до 2050 года, – добавил Нельсон. – Я не думаю, что мы так долго будем ждать».Эксперты аэрокосмической отрасли определили около десятка технологий, над которыми «необходимо начать работать прямо сейчас, если мы хотим высадить людей на Марс в 2030-х годах», – сказал Крис Карберри, исполнительный директор «Explore Mars».К ним относятся разработка космических аппаратов, которые могут выдержать суровые условия посадки на Марс, а также подъем людей с поверхности и возвращения на Землю.