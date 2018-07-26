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Астрономы обнаружили высоко увеличенный гравитационно-линзовый красный квазар

Астрономы обнаружили высоко увеличенный гравитационно-линзовый квазизвездный объект (QSO). Недавно обнаруженный квазар, обозначенный как W2M J104222.11 + 164115.3, покраснел и показывает значительную аномалию потока.

Астрономы обнаружили высоко увеличенный гравитационно-линзовый красный квазар


Квазары являются активными галактическими ядрами с очень высокой светимостью, излучающими электромагнитное излучение, наблюдаемое в радио, инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах длин волн. Они являются одними из самых ярких и самых отдаленных объектов в известной вселенной и служат фундаментальными инструментами для многочисленных исследований в области астрофизики, а также космологии.

Некоторые квазары затуманиваются пылью при переходе от сильно запыленной фазы к типичным, незаметным QSO, которые краснеют их свет. Поиск квазаров во время такого перехода может помочь астрономам лучше понять процессы эволюции галактики и звездообразования.

Группа астрономов во главе с Эйлатом Гликманом из колледжа Миддлбери, штат Вермонт, провела поиск красных квазаров. Они выбирали объекты на основе их инфракрасных цветов, что привело к идентификации 40 красных QSO.

Среди вновь обнаруженных объектов был один квазар, обозначенный W2M J104222.11 + 164115.3 (W2M J1042 + 1641 для краткости). Этот QSO заинтересовал исследователей, поскольку он был более ярким, чем любой другой известный радиошумовой квазар, и подразумевал экстремальные свойства, указывающие на гравитационное линзирование.

«В этой статье мы сообщаем об обнаружении четырехкратного рентгеновского квазара с красным кварцевым краем, обнаруженного при поиске красных квазаров с использованием выбора цвета WISE и без радио критерия», - говорится в документе исследования.

W2M J1042 + 1641 был обнаружен при красном смещении 2,517. Согласно данным, квазар имеет инфракрасную светимость около 120 триллионов солнечных светимостей и умеренно покраснел от пыли, присущей его окружающей среде. Исследователи отметили, что W2M J1042 + 1641 проявляет отток в своем спектре, а также морфологические свойства, указывающие на то, что он находится в переходной фазе, связанной со слиянием.

В заключительных замечаниях исследователи подчеркнули, что случай W2M J1042 + 1641 может быть полезен для исследований менее светлого, более типичного квазара с ИК-спектром при высоком красном смещении. Однако они отметили, что происхождение аномалий потока этого квазара все еще остается неопределенным, что должно стать целью дальнейшего исследования.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 17:18
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