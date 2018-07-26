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Виктория Дайнеко призналась, что фотошопила свою фигуру

Успешная российская певица Виктория Дайнеко призналась фанатам, что иногда пользуется программой фоторедактора для своих снимков. Артистка рассказала, что в погоне за красивыми и идеальными параметрами, она при помощи фотошопа уменьшала себе ягодицы и бедра.

Виктория Дайнеко призналась, что фотошопила свою фигуру


Тридцатиоднолетняя Виктория Дайнеко призналась, что она, практически как все люди, использует фотошоп. Певица совершенно не стесняется своей внешности. Она также утверждает, что тщательно смотрит за своим телом и лицом. Артистка в своем аккаунте Instagram написала, что она честно пыталась быстро освоить навыки ретуши для того, чтобы уменьшить объемы. Исполнительница песен заявила, что при любом раскладе у нее есть «попа и бёдра», хотя, по ее мнению, лучше бы грудь.

Виктория Дайнеко призналась, что фотошопила свою фигуру


Она всегда считала, что имея формы, очень важно их поддерживать в отличном тонусе - это обертывания, тренировки, массаж. В понимании артистки, плохо выглядит только тот человек, который не ухаживает за своим внешним видом, при этом красив каждый, в любом весе и любого размера.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:23
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