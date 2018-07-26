Критикующие египетское правительство туристы могут оказаться за решеткой

После того, как женщина из Ливана опубликовала в сетях видео, негативно отзываясь о местных жителях и политиках, она была приговорена к тюремному сроку на 8 лет, а также выплатила штраф - 37000 руб. После такого инцидента сотрудники министерства отметили, что люди могут иметь проблемы, если чрезмерно увлекаются критикой режима страны.Если власти сочтут ее унизительной, нарушителей ждут наказания. Однако, во время отдыха можно оказаться под арестом не только из-за комментариев в адрес чиновников. Это также относится к силовым структурам, обеспечивающим безопасность туристов.