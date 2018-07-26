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Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель переживают очень сложный период

Эпатажные участники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель на сегодняшний день переживают довольно сложный период для новоиспеченных родителей.

Как стало известно, у новорожденной малышки «брендов» прославленной телестройки на данный момент уже начали прорезаться зубы. Чтобы уменьшить Василисе боль, Ольга и Дмитрий решили использовать специальных свечи, крема и гели.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель переживают очень сложный период

Нужно сказать, что последние несколько дней для семейства Рапунцель и Дмитренко являются весьма тяжелыми. У Оленой и Дмитрия дочери начали резаться зубы. Как бы то ни было, но молодые родители пытаются помочь своей единственной наследнице, поэтому приобрели в аптеке специальные свечи и гели. Об этом рассказала сама участница «Дома-2» у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

Стоит отметить, что несмотря на огромное количество негатива в сторону Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко многие пользователи Сети попытались как-то поддержать новоиспеченных родителей. Некоторые пожелали «брендам» реалити-шоу терпения, а кое-кто даже поделился своей историей, связанной с прорезыванием зубов у маленьких детей.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель переживают очень сложный период

Подчеркнем, что в социальной сети, помимо темы связанной с прорезыванием зубов у малышей, разразилась настоящая дискуссия поводом которой, как выяснилось, оказалась схожесть Василисы с одним из своих родителей. Некоторые заявили, что девочка похожа на папу, а кое-то увидел, что малышка является практически копией мамы.

Напомним, что Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель не так давно вернулись на скандальную телестройку. До этого молодые родители находились в декретном отпуске. Тем не менее, когда Василисе исполнилось три месяца и «бренды» телепроекта окрестили малышку, участники сразу же вернулись в Периметр.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель переживают очень сложный период

Долгий период времени Ольги и Дмитрий отказывались не только показывать лицо Василисы, но и даже произносить вслух ее имя. Оказывается, что новоиспеченные родители очень боялись кривых взглядом и того, что на их малышку может быть совершенно какое-то магическое воздействие.

На сегодняшний день Ольга Рапунцель вовсю продолжает заявлять, что запрещает Василису называть «Вася», так как считает, что подобным именем другие участники «Дома-2» попросту унижаю не только ее, но и все ее семейство.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:16
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