В Samsung провели успешные испытания нового небьющегося дисплея
Специалисты компании Samsung провели успешные испытания нового прочного дисплея, который бренд планирует применять как в смартфонах, так и в других своих устройствах. Сообщается, что вместо стекла инженеры решили применить специальный пластиковый материал, отличающийся повышенным уровнем прочности.
По словам разработчиков, такой материал отлично подойдет для электронных устройств, поскольку он отличается прочностью, прозрачность и легкостью.
Известно, что для проведения испытания укрепленного пластика Samsung наняла компанию Underwriters Laboratories, которая при исследовании прочности материала использовала стандарты Министерства обороны США.
Отмечается, что дисплей роняли с высоты до 1,8 метра и подвергали воздействиям температуры от -32 до 71 градуса по Цельсию.