В Samsung провели успешные испытания нового небьющегося дисплея

По словам разработчиков, такой материал отлично подойдет для электронных устройств, поскольку он отличается прочностью, прозрачность и легкостью.Известно, что для проведения испытания укрепленного пластика Samsung наняла компанию Underwriters Laboratories, которая при исследовании прочности материала использовала стандарты Министерства обороны США.Отмечается, что дисплей роняли с высоты до 1,8 метра и подвергали воздействиям температуры от -32 до 71 градуса по Цельсию.