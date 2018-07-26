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В Samsung провели успешные испытания нового небьющегося дисплея

Специалисты компании Samsung провели успешные испытания нового прочного дисплея, который бренд планирует применять как в смартфонах, так и в других своих устройствах. Сообщается, что вместо стекла инженеры решили применить специальный пластиковый материал, отличающийся повышенным уровнем прочности.

В Samsung провели успешные испытания нового небьющегося дисплея


По словам разработчиков, такой материал отлично подойдет для электронных устройств, поскольку он отличается прочностью, прозрачность и легкостью.

Известно, что для проведения испытания укрепленного пластика Samsung наняла компанию Underwriters Laboratories, которая при исследовании прочности материала использовала стандарты Министерства обороны США.

Отмечается, что дисплей роняли с высоты до 1,8 метра и подвергали воздействиям температуры от -32 до 71 градуса по Цельсию.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:36
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