200 российских военнослужащих вернулись домой из Сирии

На территории Сирии военная полиция занималась охраной гражданских зданий, гуманитарных грузов, а также обеспечивала безопасность коридоров для прохода гуманитарных миссий на территории военных конфликтов.В Минобороны РФ была объявлена благодарность за успешное выполнение своих обязанностей и высокий уровень профессионализма прибывшим военным полицейским.Стоит напомнить, что российские военные проводят операции на территории Сирии с 30 сентября 2015 года. Они помогают сирийской армии в борьбе с террористическими группировками. В качестве основных военных сил Минобороны РФ использует военную полицию, подразделения центра по примирению враждующих сторон и силы спецопераций.