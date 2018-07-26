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200 российских военнослужащих вернулись домой из Сирии

В Минобороны РФ сообщили о том, что 200 представителе военной полиции, которые находились на территории Сирии, вернулись обратно в Россию. Военных доставили на аэродром «Моздок» в Северной Осетии на борту самолета Ил-76.

200 российских военнослужащих вернулись домой из Сирии


На территории Сирии военная полиция занималась охраной гражданских зданий, гуманитарных грузов, а также обеспечивала безопасность коридоров для прохода гуманитарных миссий на территории военных конфликтов.

В Минобороны РФ была объявлена благодарность за успешное выполнение своих обязанностей и высокий уровень профессионализма прибывшим военным полицейским.

Стоит напомнить, что российские военные проводят операции на территории Сирии с 30 сентября 2015 года. Они помогают сирийской армии в борьбе с террористическими группировками. В качестве основных военных сил Минобороны РФ использует военную полицию, подразделения центра по примирению враждующих сторон и силы спецопераций.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:23
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