Актеру Николаю Караченцову не помогло лечение в Израиле

Жена Караченцова рассказала, что она с актером действительно была в Тель-Авиве, где проходили терапию, благодаря которой удалось уменьшить опухоль с десяти сантиметров до трех сантиметров. Но приехав в Москву, Караченцовы столкнулись с реальностью. Медики сообщили, что терапия Николаю не помогла, а это значит, что лечение в Израиле не оправдано. Также Людмила поделилась, что они не решились удалять опухоль, так как у артиста слабое здоровье.Сейчас Караченцову предстоит пройти еще один курс химиотерапии, чтобы опухоль не смогла пустить метастазы. Николай и Людмила много времени проводят на свежем воздухе, а также часто посещают театр. Супруга актера поделилась, что из-за неутешительного вердикта отечественных медиков, после курса лечения на территории Израиля она очень расстроилась.