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Актеру Николаю Караченцову не помогло лечение в Израиле

У известного актера Николая Караченцова рак легкого. Актер, чтобы попытаться вылечится, отправился с супругой в Тель-Авив.

Актеру Николаю Караченцову не помогло лечение в Израиле


Жена Караченцова рассказала, что она с актером действительно была в Тель-Авиве, где проходили терапию, благодаря которой удалось уменьшить опухоль с десяти сантиметров до трех сантиметров. Но приехав в Москву, Караченцовы столкнулись с реальностью. Медики сообщили, что терапия Николаю не помогла, а это значит, что лечение в Израиле не оправдано. Также Людмила поделилась, что они не решились удалять опухоль, так как у артиста слабое здоровье.

Актеру Николаю Караченцову не помогло лечение в Израиле


Сейчас Караченцову предстоит пройти еще один курс химиотерапии, чтобы опухоль не смогла пустить метастазы. Николай и Людмила много времени проводят на свежем воздухе, а также часто посещают театр. Супруга актера поделилась, что из-за неутешительного вердикта отечественных медиков, после курса лечения на территории Израиля она очень расстроилась.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:08
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