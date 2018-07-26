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Наблюдая за Ольгой Рапунцель, зрители засомневались, что это ее ребенок

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» засомневались, что Ольга Рапунцель на самом деле родила.

Довольно давно отношение Ольги Рапунцель к своей дочери начало вызывать у преданных поклонников прославленной телестройки много вопросов. Зрители начали замечать, что все фотографии, которые «бренд» телепроекта публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм полны выпендрежа.

Наблюдая за Ольгой Рапунцель, зрители засомневались, что это ее ребенок

На снимках она с огромнейшим удовольствием играется с малышкой, держит ее на руках, а вот в эфирах практически не прикасается к новорожденной дочери. Да и с девочкой почти всегда носится не Ольга Рапунцель, а Дмитрий Дмитренко. Эти довольно весомые замечания привели к тому, что на сегодняшний день, как выяснилось, многие телезрители думают о том, что Василису звездной парочке выносила суррогатная мать.

Каждый раз, когда «бредн» реалити появляется в эфире, ее малышка Василиса находится где угодно, но только не возле своей мамы. Телезрители принялись обращать внимание даже на то, что Дмитрий куда больше проводит времени с малышкой, носится с ней, играет и гуляет на улице.

Наблюдая за Ольгой Рапунцель, зрители засомневались, что это ее ребенок

Нужно сказать, что преданные поклонники «Дома-2» весьма справедливо подчеркивают, что каждая нормальная мать не только постоянно хочет быть возле своего малыша, но и хочет все время его целовать, обнимать и любоваться. Как бы то ни было, но сколько зрители не следили за поведением Ольги Рапунцель, ничего похожего не происходит.

«Мне очень интересно узнать, я одна все это замечаю? Рапунцель не относится к Василисе как к своему ребенку! У любой матери, нормальной, конечно же, я уверена существует инстинктивная потребность постоянно малыша гладить, обнимать, укачивать, ласкать и попросту не сводит с него глаз в прямом смысле. А тут мы наблюдаем полнейшее равнодушное отношение. Малышка все время на руках то у матери Рапунцель, то у Дмитренко, но только не у «бренда» реалити!», - написала в Сети одна из поклонниц «Дома-2».


Наблюдая за Ольгой Рапунцель, зрители засомневались, что это ее ребенок

Стоит отметить, что на данный момент многим зрителям «Дома-2» кажется, что Василиса на самом деле является родной дочерью только Дмитрия Дмитренко, сама же Ольга Рапунцель девочку не вынашивала и тем более не рожала. К слову, сплетни о том, что ребенка звездной парочки вынашивает суррогатная мать в Сети ходили еще в то время, когда «бренд» реалити якобы была беременна.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:17
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