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Suzuki отзывает в России 11 авто с дефектом CVT

Японская компания Suzuki приняла решение провести на территории РФ отзыв, непосредственно под который попадут одиннадцать авто, реализованных с апреля 2014 года по июль 2017 года. Представители Росстандарта отметили, что отзыв проводят вследствие проблем с автомобильным блоком управления трансмиссии.

Suzuki отзывает в России 11 авто с дефектом CVT


Данная сервисная кампания затрагивает 11 седанов версии Suzuki Kizashi. В данных авто обнаружили неполадку во время производства в резисторе, который установлен в схему контроллера автомобильного вариатора CVT. Данная проблема может быть причиной трещины в пайке, вследствие чего появляется риск повышения сопротивления в контуре. Специалисты сервисных центров на дефектных авто произведут замену блока управления CVT. Для автовладельцев работы по устранению неполадок проведут бесплатно. Касательно наличия дефекта в транспортном средстве клиентам будет сообщено по телефону либо в письмах.

Suzuki ранее отозвала в России 22 263 авто Grand Vitara. Причиной является низкая прочность заднего вала переключения передач.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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