Suzuki отзывает в России 11 авто с дефектом CVT

Данная сервисная кампания затрагивает 11 седанов версии Suzuki Kizashi. В данных авто обнаружили неполадку во время производства в резисторе, который установлен в схему контроллера автомобильного вариатора CVT. Данная проблема может быть причиной трещины в пайке, вследствие чего появляется риск повышения сопротивления в контуре. Специалисты сервисных центров на дефектных авто произведут замену блока управления CVT. Для автовладельцев работы по устранению неполадок проведут бесплатно. Касательно наличия дефекта в транспортном средстве клиентам будет сообщено по телефону либо в письмах.Suzuki ранее отозвала в России 22 263 авто Grand Vitara. Причиной является низкая прочность заднего вала переключения передач.