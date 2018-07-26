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Ученые из России придумали новый способ диагностики заболеваний среднего уха

Российские ученые считают, что для диагностики заболеваний среднего уха, к примеру, среднего экссудативного отита, можно применять другие способы. Так как его довольно сложно заметить, то специалисты предложили использовать нехирургический метод оптической когерентной томографии.

Ученые из России придумали новый способ диагностики заболеваний среднего уха


Сообщается, что этот способ похож с УЗИ, но при обследовании используется инфракрасное излучение. Ранее ОКТ применялась в офтальмологии. Тем не менее, благодаря тому, что методика отлично демонстрирует разницу между здоровой и измененной тканью, ОКТ разошлась и по другим областям медицины.

Отмечается, что данная процедура займет всего лишь несколько секунд. За это время можно будет исследовать область среднего уха, не задевая при этом внутреннее. Прибор, работающий по принципу ОКТ. сможет показать наличие жидкости в среднем ухе даже через барабанную перепонку.

Проект разработан специалистами Института прикладной физики РАН, Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Приволжского окружного медицинского центра и Приволжского исследовательского медицинского университета.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:55
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