Ученые из России придумали новый способ диагностики заболеваний среднего уха

Сообщается, что этот способ похож с УЗИ, но при обследовании используется инфракрасное излучение. Ранее ОКТ применялась в офтальмологии. Тем не менее, благодаря тому, что методика отлично демонстрирует разницу между здоровой и измененной тканью, ОКТ разошлась и по другим областям медицины.Отмечается, что данная процедура займет всего лишь несколько секунд. За это время можно будет исследовать область среднего уха, не задевая при этом внутреннее. Прибор, работающий по принципу ОКТ. сможет показать наличие жидкости в среднем ухе даже через барабанную перепонку.Проект разработан специалистами Института прикладной физики РАН, Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Приволжского окружного медицинского центра и Приволжского исследовательского медицинского университета.