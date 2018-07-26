Жители Татарстана были возмущены фото Юлианны Карауловой на фоне мечети Кул-Шарифа
Певица опубликовала в Instagram фото, вызвавшее негодование у жителей Татарстана. Они были возмущены фотосессией Юлианны Карауловой на фоне мечети Кул-Шарифа, написав много негативных комментариев.
Исполнительница запечатлела себя в прыжке возле святыни мусульман, которые были недовольны такими бездумными выходками. Люди считают, что нельзя оскорблять чувства верующих и вести себя неподобающим образом возле мечети, после чего попросили Юлианну Караулову удалить сюжет со своей страницы.
Преданные поклонники решили защитить артистку, отметив, что она просто радовалась жизни возле местной достопримечательности, как и все туристы. Однако пользователи сетей были не согласны с их мнением, потому что тоже считают, что звезда могла выражать свои эмоции в другом месте.
Исполнительница запечатлела себя в прыжке возле святыни мусульман, которые были недовольны такими бездумными выходками. Люди считают, что нельзя оскорблять чувства верующих и вести себя неподобающим образом возле мечети, после чего попросили Юлианну Караулову удалить сюжет со своей страницы.
Преданные поклонники решили защитить артистку, отметив, что она просто радовалась жизни возле местной достопримечательности, как и все туристы. Однако пользователи сетей были не согласны с их мнением, потому что тоже считают, что звезда могла выражать свои эмоции в другом месте.