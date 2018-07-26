Жители Татарстана были возмущены фото Юлианны Карауловой на фоне мечети Кул-Шарифа

Исполнительница запечатлела себя в прыжке возле святыни мусульман, которые были недовольны такими бездумными выходками. Люди считают, что нельзя оскорблять чувства верующих и вести себя неподобающим образом возле мечети, после чего попросили Юлианну Караулову удалить сюжет со своей страницы.Преданные поклонники решили защитить артистку, отметив, что она просто радовалась жизни возле местной достопримечательности, как и все туристы. Однако пользователи сетей были не согласны с их мнением, потому что тоже считают, что звезда могла выражать свои эмоции в другом месте.