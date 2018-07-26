Зимы в Сибири стали более холодными по причине таяния снегов в Арктике

Как предположили ученые, придет время, и изменение климата перестанет влиять на ухудшение условий холодных зим в Сибири. Свои наблюдения авторы проекта описали в статье, размещенной в Science Advances. Зафиксированному феномену температуры дали название – WACS, указав на азиатскую часть России. Как рассказали эксперты, парадоксы связаны с изменениями циркуляций в атмосфере, по причине наступления потеплений в Арктике. Так же уточняется, что часть из представленных климатических моделей озвученных теорий, не подтвердились.Согласно мнению некоторых ученых, холодные зимы Сибири представлены, как естественная изменчивость погодных условий. Авторами проекта, руководил которым Пэнфэй Чжан, была применена современная атмосферная модель AGCM, описывающая стратосферу Земли. Как оказалось, на суровость зимнего периода года, повлияло сокращение ледяного покрова на территории Карского и Баренцева морей. Так же, климатологами зафиксировано ослабление полярных вихрей над Арктикой.