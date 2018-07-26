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Никита Джигурда уличил «Детектор лжи» в обмане

Никита Джигурда обвинил программу «Детектор лжи» в обмане. Артиста пытается дискредитировать в глазах общественности семья покойной миллионерши Людмилы Браташ, чтобы получить её наследство.

Никита Джигурда уличил «Детектор лжи» в обмане


В своём Instagram-аккаунте Никита Джигурда назвал сестру покойной и создателей программы «Детектор лжи» шакалами, ожидающими, когда Акела промахнётся. Артист обвинил телевизионщиков в подтасовке фактов и в обмане. Никита Джигурда отметил, что ведущий программы пытается выставить его убийцей, прибравшего к рукам многомиллионное наследство жертвы.

Людмила Браташ в 2010 году во время совместного отдыха с Никитой Джигурдой и его супругой написала завещание, согласно которому всё её состояние в случае смерти переходит семье Джигурды. Однако сестра и племянники Браташ не верят в подлинность завещания и отстаивают в суде своё право на наследство.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:08
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