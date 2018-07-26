Никита Джигурда уличил «Детектор лжи» в обмане

В своём Instagram-аккаунте Никита Джигурда назвал сестру покойной и создателей программы «Детектор лжи» шакалами, ожидающими, когда Акела промахнётся. Артист обвинил телевизионщиков в подтасовке фактов и в обмане. Никита Джигурда отметил, что ведущий программы пытается выставить его убийцей, прибравшего к рукам многомиллионное наследство жертвы.Людмила Браташ в 2010 году во время совместного отдыха с Никитой Джигурдой и его супругой написала завещание, согласно которому всё её состояние в случае смерти переходит семье Джигурды. Однако сестра и племянники Браташ не верят в подлинность завещания и отстаивают в суде своё право на наследство.