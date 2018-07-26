Российские инженеры предложили новый способ доставки наноспутников в космос
Временно исполняющий обязанности гендиректора РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о том, что специалисты центра придумали новый способ, с помощью которого можно будет выводить наноспутники вместе с основной полезной нагрузкой. Специалисты считают, что маленькие аппараты стоит поместить в переходный блок ракеты «Союз-2».
Переходный блок является соединением верхней ступени и головной части ракеты, которая оборудована разгонным блоком и спутниками. На данный момент никто не устанавливал спутники в переходном отсеке. Наноспутники сейчас крепят на специальной конструкции, присоединенной к разгонному блоку. Сам разгонный модуль отстреливается от верхней ступени при разделении.
По словам Баранова, количество устанавливаемых наноспутников в переходном отсеке будет установлено после обсуждения условий с заказчиком. Уже сейчас в РКЦ «Прогресс» готовы к сотрудничеству с потенциальными покупателями запусков.
Переходный блок является соединением верхней ступени и головной части ракеты, которая оборудована разгонным блоком и спутниками. На данный момент никто не устанавливал спутники в переходном отсеке. Наноспутники сейчас крепят на специальной конструкции, присоединенной к разгонному блоку. Сам разгонный модуль отстреливается от верхней ступени при разделении.
По словам Баранова, количество устанавливаемых наноспутников в переходном отсеке будет установлено после обсуждения условий с заказчиком. Уже сейчас в РКЦ «Прогресс» готовы к сотрудничеству с потенциальными покупателями запусков.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45