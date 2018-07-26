Российские инженеры предложили новый способ доставки наноспутников в космос

Переходный блок является соединением верхней ступени и головной части ракеты, которая оборудована разгонным блоком и спутниками. На данный момент никто не устанавливал спутники в переходном отсеке. Наноспутники сейчас крепят на специальной конструкции, присоединенной к разгонному блоку. Сам разгонный модуль отстреливается от верхней ступени при разделении.По словам Баранова, количество устанавливаемых наноспутников в переходном отсеке будет установлено после обсуждения условий с заказчиком. Уже сейчас в РКЦ «Прогресс» готовы к сотрудничеству с потенциальными покупателями запусков.