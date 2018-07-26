Зрители «Дома-2» уверены, что Александр Гобозов боится связываться с Анастасией Толстихиной

«Я с ней не общался и не общаюсь. Один раз у нас состоялся, если это можно так назвать, разговор: «Привет, привет». И-то мы тогда зашли с Олей, и я ей сказал, что мы будем просто общаться. Потом несколько дней мы с ней вообще не разговаривали…А затем она мимо проходила и спросила: «Саш, мы можем с тобой по-дружески общаться?» Я ей сказал, что да, можем. Если она это восприняла как флирт, значит, мы с ней не будем общаться вообще!!!», - заявил Александр Гобозов.



Ни для кого не является секретом, что не так давно Александр Гобозов довольно негативно отреагировал на слова Анастасии Толстихиной о том, что у него есть на самом деле к ней чувства. Саша уверяет, что ничего не чувствует к этой брюнетке. Эпатажный участник даже добавил, что считает девушку очень назойливой, неприятной и даже глупой.Александр попытался указать на то, что Анастасия даже слова приветствия зачастую воспринимает, как то, что другому человеку она симпатична. Как бы то ни было, но Гобозов по-прежнему уверено продолжает встречаться со своей возлюбленной и заявлять, что ему никто не нужен кроме Ольги Жариковой.Нужно сказать, что Анастасии понравился Александр уже давно, еще в то время, когда им приходилось общаться по телемосту. На тот период Гобозов очень серьезно разругался с Ольгой Жариковой, поэтому пытался отыскать ей замену. Участник даже говорил о том, что рассматривает Толстихину как хорошую, достойную и примерную претендентку на роль его официальной супруги.Тем не менее, после воссоединения Ольги и Александра, Анастасия осталась в сторонке. Вернувшись в Периметр из Сейшельских островов, Гобозов продолжает общаться с Толстихиной весьма холодно и в некоторой степени как-то обиженно. Участник даже заявил, что отказывается здороваться с девушкой, если брюнетка воспринимает его «привет», как проявление симпатии и флирт.На сегодняшний день Александр Гобозов сократил общение с Анастасией Толстихиной к минимуму. Мужчина даже отказался присутствовать на тетах, на которых будет брюнетка. По словам участника «Дома-2», он не видит смысла в общении с этой девушкой.