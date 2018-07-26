Андрей Малахов вместе с супругой наслаждается романтическим отдыхом на французском курорте

Пара позировала перед камерой на пляже, а подписчики были восхищены таким сюжетом, демонстрирующим искренние чувства супругов. Они сразу написали много лестных комментариев в адрес Андрея Малахова и Натальи Шкулевой, назвав их красивыми особами, после чего пожелали знаменитости позитивного настроения.Пользователи сетей тоже оценили снимок, считая, что их кумир должен хорошо провести время на Лазурном берегу. Некоторые люди стали интересоваться, как семья проводит свой отпуск с малышом, отметив, что им приятно видеть ее в таком прекрасном месте.