Раскрыты параметры нового смартфона HTC U12 Life
Ресурс AndroidAuthority сообщает о том, что компания HTC готовит новое мобильное устройство, которое имеет кодовое название Imagine Life. Так как аппарат будет продолжением серии HTC U Life, то вероятнее всего он появится в продаже под именем HTC U12 Life.
Известно, что девайс получил 6-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей. На тыльной части устройства расположена сдвоенная камера с датчиками на 16 и 5 Мп, которая наделена автофокусом и опцией 4К-видео. Впереди установлена фронтальная камера с разрешением 13 мегапикселей.
Внутри будет работать 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, который дополняется ОЗУ и ПЗУ с объемом 4 и 64 гигабайта соответственно. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью 3600 мАч.
Кроме этого HTC U12 Life приписывают дактилоскопический модуль и опцию NFC. Что касается операционной системы, то здесь стоит ожидать появление новой Android P.
Известно, что девайс получил 6-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей. На тыльной части устройства расположена сдвоенная камера с датчиками на 16 и 5 Мп, которая наделена автофокусом и опцией 4К-видео. Впереди установлена фронтальная камера с разрешением 13 мегапикселей.
Внутри будет работать 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, который дополняется ОЗУ и ПЗУ с объемом 4 и 64 гигабайта соответственно. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью 3600 мАч.
Кроме этого HTC U12 Life приписывают дактилоскопический модуль и опцию NFC. Что касается операционной системы, то здесь стоит ожидать появление новой Android P.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30