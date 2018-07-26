Раскрыты параметры нового смартфона HTC U12 Life

Известно, что девайс получил 6-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей. На тыльной части устройства расположена сдвоенная камера с датчиками на 16 и 5 Мп, которая наделена автофокусом и опцией 4К-видео. Впереди установлена фронтальная камера с разрешением 13 мегапикселей.Внутри будет работать 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, который дополняется ОЗУ и ПЗУ с объемом 4 и 64 гигабайта соответственно. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью 3600 мАч.Кроме этого HTC U12 Life приписывают дактилоскопический модуль и опцию NFC. Что касается операционной системы, то здесь стоит ожидать появление новой Android P.