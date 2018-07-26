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Стала известна дата начала продаж смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Сообщается, что в скором времени на рынок смартфонов Китая выйдет новый девайс Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Это случится 30 июля. До этого от инсайдеров поступала информация о том, что мобильное устройство должно появиться 24 июля, но эти данные были опровергнуты.

Стала известна дата начала продаж смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition


Главными особенностями и отличиями Mi 8 Explorer Edition от Mi 8 станет подэкранный датчик сканирования подушечки пальца, а также сенсор для трехмерного сканирования лица пользователя. Разработчики решили изменить видоизменить заднюю панель. Изначально считалось, что она будет прозрачной, однако ожидания не оправдались.

Что касается памяти, то здесь речь идет о таких модификациях как 4/6/8 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб ПЗУ.

На ценнике с данным смартфоном будет указано 545 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15
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