Стала известна дата начала продаж смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Сообщается, что в скором времени на рынок смартфонов Китая выйдет новый девайс Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Это случится 30 июля. До этого от инсайдеров поступала информация о том, что мобильное устройство должно появиться 24 июля, но эти данные были опровергнуты.
Главными особенностями и отличиями Mi 8 Explorer Edition от Mi 8 станет подэкранный датчик сканирования подушечки пальца, а также сенсор для трехмерного сканирования лица пользователя. Разработчики решили изменить видоизменить заднюю панель. Изначально считалось, что она будет прозрачной, однако ожидания не оправдались.
Что касается памяти, то здесь речь идет о таких модификациях как 4/6/8 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб ПЗУ.
На ценнике с данным смартфоном будет указано 545 долларов.
Главными особенностями и отличиями Mi 8 Explorer Edition от Mi 8 станет подэкранный датчик сканирования подушечки пальца, а также сенсор для трехмерного сканирования лица пользователя. Разработчики решили изменить видоизменить заднюю панель. Изначально считалось, что она будет прозрачной, однако ожидания не оправдались.
Что касается памяти, то здесь речь идет о таких модификациях как 4/6/8 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб ПЗУ.
На ценнике с данным смартфоном будет указано 545 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15