Сестру Иосифа Оганесяна послали разведать проектную обстановку, мнение зрителей

«По-моему очень мерзко и стыдно заходить на проект с враньем и говорить, что ты чья-то родственница. Тем более, в день, когда нас нет на Поляне! Если хочешь задержаться на проекте, будь интересной личностью, а не обманщицей, выезжая за счет старичков. Никогда в жизни у Йоси не было и нет такой сестры. Он не знаком с этой девушкой!», - написала Черно у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

«Сестрица Иосифа - это интересная тема! По ходу, родители заволновались, что сынок и правда увяз в болоте по имени Черно. Я так думаю, что до сих пор они просто подыгрывали и верили, что это просто проектные отношения..Но, видимо, разговоры о свадьбе сделали свое дело, и родители решили проверить обстановку. Понятно, что девочка не задержится на проекте надолго, потому как никто не позволит ради Оганесяна гробить ей свою репутацию (странно, что вообще пустили). Девочку попросту послали разведать проектную обстановку, послушать разговоры участников, посмотреть на проектную кухню изнутри так сказать..И что интересно именно тогда, когда Черно отсутствует..», - написала одна из поклонниц «Дома-2» о ситуации с появлением на проекте сестры Иосифа Оганесяна.

Ни для кого из преданных поклонников одного из самых популярных проектов России не является секретом то, что не так давно в Периметр пришла девушка, которая заявила, что является родственницей Иосифа Оганесяна. А пришла она на шоу ради того, чтобы рассказать всю правду о том, как отзываются о Александре Черно родители ее молодого человека.Нужно сказать, что некоторые телезрители «Дом-2» верят в то, что Лилиана Кочконян на самом деле пришла на проект с целью пролить свет на ситуацию в ее семье, а кое-кто все-таки доверяет словам Александры Черно.Отметим, что на сегодняшний день Саша вовсю повторяет одно и то же. По словам брюнетки, Лилиана Кочконян не только не является родственницей ее возлюбленного, но пришла на «Дом-2» ради пиара за счет ее с Иосифом имени. Несколько часов назад Александра даже написала пост, в котором попыталась объяснить поклонникам, кем на самом деле является, пришедшая на реалити, девушка.Как бы то ни было, но оказалось, что некоторые телезрители «Дом-2» все-таки поверили Лилиане Кочконян и тому, что она пришла на проект с определенной целью. Кое-кто сейчас даже заявляет, что девушку в Периметр отправили родственники Иосифа Оганесяна для того, чтобы она разведала обстановку на реалити-шоу.