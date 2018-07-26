Александр Овечкин стал самым известным россиянином по версии Forbes

ТОП-10 российских знаменитостей возглавил хоккеист Александр Овечкин, который играет в команде «Вашингтон Кэпиталз». Сотрудники журнала Forbes составляли данный рейтинг, учитывая размер капитала и уровень популярности персоны у представителей СМИ, а также ориентируясь по количеству запросов в поисковике «Яндекс».Учитывая все эти факторы, Александр Овечкин оказался самым популярным россиянином. Стоит отметить, что спортсмен опередил многих не менее известных личностей. В частности, позади Овечкина оказался его коллега Евгений Малкин и такие медийные личности, как Ксения Собчак.Неподалёку от Александра Овечкина в рейтинге расположились Сергей Шнуров и Филипп Киркоров. Немного больше отстали Григорий Лепс, Ольга Бузова и Дима Билан.