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Александр Овечкин стал самым известным россиянином по версии Forbes

По версии журнала Forbes Александр Овечкин возглавил ТОП самых известных россиян. Накануне журнал Forbes опубликовал рейтинг самых известных в России людей.

Александр Овечкин стал самым известным россиянином по версии Forbes


ТОП-10 российских знаменитостей возглавил хоккеист Александр Овечкин, который играет в команде «Вашингтон Кэпиталз». Сотрудники журнала Forbes составляли данный рейтинг, учитывая размер капитала и уровень популярности персоны у представителей СМИ, а также ориентируясь по количеству запросов в поисковике «Яндекс».

Учитывая все эти факторы, Александр Овечкин оказался самым популярным россиянином. Стоит отметить, что спортсмен опередил многих не менее известных личностей. В частности, позади Овечкина оказался его коллега Евгений Малкин и такие медийные личности, как Ксения Собчак.
Неподалёку от Александра Овечкина в рейтинге расположились Сергей Шнуров и Филипп Киркоров. Немного больше отстали Григорий Лепс, Ольга Бузова и Дима Билан.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:36
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