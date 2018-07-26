Дизельная версия авто Honda Civic получит "автомат"

Бензиновые версии Honda Civic предлагают с вариатором. Для 1,6-литрового дизельного мотора i-DTEC на 120 л.с. Адаптировали 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию ZF 9HP. Эта коробка передач применялась уже на прочих версиях бренда. Она была установлена на дизельный кроссовер CR-V прошлого года. Дизельное транспортное средство Honda Civic для разгона затрачивает 11 секунд. При этом варианту с «механикой» для этого потребуется 10,2 секунды. В свою очередь максимальная скорость авто осталась прежней, а именно 200 км/ч. Расход топлива на первые 100 км увеличился с 3,5 л до 4,1 л.С «автоматом» доступны будут дизельные хэтчбеки, а также седаны. Автопроизводителем на такие авто уже принимаются заказы. Версию Honda Civic давно уже не представляли на рынке Российской Федерации.