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Дизельная версия авто Honda Civic получит "автомат"

На европейском автомобильном рынке появится вскоре новая вариация авто Honda Civic. Впервые в истории этой модели мотор сочетаться будет с автоматической КПП.

Дизельная версия авто Honda Civic получит "автомат"


Бензиновые версии Honda Civic предлагают с вариатором. Для 1,6-литрового дизельного мотора i-DTEC на 120 л.с. Адаптировали 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию ZF 9HP. Эта коробка передач применялась уже на прочих версиях бренда. Она была установлена на дизельный кроссовер CR-V прошлого года. Дизельное транспортное средство Honda Civic для разгона затрачивает 11 секунд. При этом варианту с «механикой» для этого потребуется 10,2 секунды. В свою очередь максимальная скорость авто осталась прежней, а именно 200 км/ч. Расход топлива на первые 100 км увеличился с 3,5 л до 4,1 л.

С «автоматом» доступны будут дизельные хэтчбеки, а также седаны. Автопроизводителем на такие авто уже принимаются заказы. Версию Honda Civic давно уже не представляли на рынке Российской Федерации.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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