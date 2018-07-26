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Николай Басков необычно поздравил Викторию Лопыреву с днем рождения

Сегодня избранница певца отмечает свое 35-летие и получает сообщения от поклонников и близких людей. Николай Басков необычно поздравил Викторию Лопыреву с днем рождения, заинтриговав своими словами фанатов.

Он опубликовал фото любимой девушки в Instagram, назвав ее роскошной красавицей и умницей. Затем исполнитель вспомнил об образовании модели, которую избаловало чрезмерное внимание и восхищение людей. После такого вступления подписчики Николая Баскова сразу обратили внимание на продолжение текста, намекающего, что пара уже разорвала отношения.

Николай Басков необычно поздравил Викторию Лопыреву с днем рождения


Знаменитость отметил, что будет рад находиться рядом с Викторией Лопыревой, несмотря на статус в обществе. Он благодарен модели за заботу и внимание, а также дорожит каждой слезинкой, пролитой в моменты огорчения красавицы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:08
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