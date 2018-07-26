Николай Басков необычно поздравил Викторию Лопыреву с днем рождения

Он опубликовал фото любимой девушки в Instagram, назвав ее роскошной красавицей и умницей. Затем исполнитель вспомнил об образовании модели, которую избаловало чрезмерное внимание и восхищение людей. После такого вступления подписчики Николая Баскова сразу обратили внимание на продолжение текста, намекающего, что пара уже разорвала отношения.Знаменитость отметил, что будет рад находиться рядом с Викторией Лопыревой, несмотря на статус в обществе. Он благодарен модели за заботу и внимание, а также дорожит каждой слезинкой, пролитой в моменты огорчения красавицы.