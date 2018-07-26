Кроссовер MG HS дебютирует в мощной версии Trophy

Транспортное средство появиться может также на родине своего бренда. Кроссовер MG HS получил максимальную комплектацию Trophy. Для нее предусматривается мотор 2.0 на 231 л.с. Авто в стандартном исполнении под капотом имеет мотор на 220 л.с. Для паркетника предусматривается 6-РКПП. Стоимость MG HS Trophy на территории КНР составляет от 200 тыс юаней.Интерьер транспортного средства MG HS Trophy получает отделку кожей немецкой компании Bader. Современная цифровая приборная панель, обладающая диагональю на 12,3 дюйма также дополняется десятидюймовым дисплеем системы мультимедиа. Автомобиль получил «звук» от Bose, а также подсветку в 64 оттенках. Для транспортного средства предусмотрены панорамная крыша, а также люк. Новая версия имеет следующие режимы вождения Eco, Normal, Sport, Super Sport. Также имеет место система активной безопасности (современный пакет MG Pilot).