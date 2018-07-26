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Кончаловский отозвал фильм «Грех» от участия в Венецианском кинофестивале

В Фонде Кончаловского было принято решение об отзыве заявки на участие кинофильма «Грех» в Венецианском кинофестивале. Данное решение связано с тем, что над картиной работа ещё не завершена.

Кончаловский отозвал фильм «Грех» от участия в Венецианском кинофестивале


В пресс-службе Фонда Кончаловского сообщили, что кинофильм «Грех» не сможет принимать участие в 75-м Венецианском кинофестивале, потому что не удастся в срок подготовить копию картины. Данное решение было принято несколько недель назад. Однако сам режиссёр Кончаловский по этому поводу комментариев не давал.

Кинофильм «Грех» является громким кинопроектом, над его созданием работают Россия и Италия. В сюжете картины освещается определённый период в жизни Микеланджело, когда мастер работал над скульптурой Давида и расписывал свод Сикстинской капеллы. В роли скульптора-мыслителя сыграл итальянский актёр Альберто Тестоне. О том, когда данная картина выйдет в прокат, не сообщается.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:36
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