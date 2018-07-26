Кончаловский отозвал фильм «Грех» от участия в Венецианском кинофестивале

В пресс-службе Фонда Кончаловского сообщили, что кинофильм «Грех» не сможет принимать участие в 75-м Венецианском кинофестивале, потому что не удастся в срок подготовить копию картины. Данное решение было принято несколько недель назад. Однако сам режиссёр Кончаловский по этому поводу комментариев не давал.Кинофильм «Грех» является громким кинопроектом, над его созданием работают Россия и Италия. В сюжете картины освещается определённый период в жизни Микеланджело, когда мастер работал над скульптурой Давида и расписывал свод Сикстинской капеллы. В роли скульптора-мыслителя сыграл итальянский актёр Альберто Тестоне. О том, когда данная картина выйдет в прокат, не сообщается.