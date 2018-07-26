Американцы запечатлели на видео летающего пришельца без НЛО

Инцидент произошел в городе Уэстфилд, где внеземной гость напугал жителей, появившись перед их глазами днем. Он имел большую голову и плащ, окутывающий фигуру, а также мог перемещаться по воздуху без воздушного транспорта.Необычное зрелище заинтересовало исследователей, решивших внимательно изучить присланные материалы. Свидетели события находились в машине и могли следить за полетом гуманоида, а скептики пока не прокомментировали ситуацию, потому что тоже были удивлены после просмотра ролика.