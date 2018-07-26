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Американцы запечатлели на видео летающего пришельца без НЛО

Пользователи сетей заметили видео, опубликованное свидетелями события из Индианы. Американцы запечатлели на нем летающего пришельца без НЛО, проносящегося на большой скорости возле дороги.

Американцы запечатлели на видео летающего пришельца без НЛО


Инцидент произошел в городе Уэстфилд, где внеземной гость напугал жителей, появившись перед их глазами днем. Он имел большую голову и плащ, окутывающий фигуру, а также мог перемещаться по воздуху без воздушного транспорта.



Необычное зрелище заинтересовало исследователей, решивших внимательно изучить присланные материалы. Свидетели события находились в машине и могли следить за полетом гуманоида, а скептики пока не прокомментировали ситуацию, потому что тоже были удивлены после просмотра ролика.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:23
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