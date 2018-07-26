Воронежцы были в восторге от удивительных растяжек девушки на пилоне

Красавица делала танцевальные упражнения на фоне природы, решив показать людям, как благотворно влияет ЗОЖ на здоровье и фигуру человека. Шпагаты красавицы поразили пользователей сетей, оценивших великолепную физическую форму спортсменки.Сама она тоже осталась довольна фотосессией, после чего получила много сообщений от коллег, занимающихся таким направлением. Молодая особа имеет много поклонников в разных уголках России, желающих тоже вести активный образ жизни.