В Санкт-Петербурге задешево продается Mercedes Боярского

В данном случае речь идёт касательно седана Mercedes-Benz S-Class 1986. Нынешний владелец авто готов его продать за 400 тысяч рублей. Это можно считать невысокой расценкой, если учитывать прошлого его хозяина. Теперешний владелец седана версии Mercedes-Benz S-Class, авто изначально принадлежало японскому консулу, который купил данное авто по спецзаказу. Поздней авто стало собственностью Михаила Боярского. Это зафиксировано в паспорте машины. ТС в 2001 году завладел родственник актера. Теперь он хочет продать седан. Продаваемая версия Mercedes-Benz S-Class сейчас находится в неплохом состоянии. Перекрашивались только бамперы машины.Авто проехало 270 тыс км. Недавно двигатель авто подвергся капремонту. В нём применялись только оригинальные запчасти. В свою очередь моторный отсек «Мерседеса» М. Боярского включает агрегат 2.6 на 159 л.с. Мотор работает с МКПП и задним приводом.