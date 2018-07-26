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В Санкт-Петербурге задешево продается Mercedes Боярского

На сайте «Юла» выложили объявление касательно продаж авто отечественного актера Михаила Боярского.

В Санкт-Петербурге задешево продается Mercedes Боярского


В данном случае речь идёт касательно седана Mercedes-Benz S-Class 1986. Нынешний владелец авто готов его продать за 400 тысяч рублей. Это можно считать невысокой расценкой, если учитывать прошлого его хозяина. Теперешний владелец седана версии Mercedes-Benz S-Class, авто изначально принадлежало японскому консулу, который купил данное авто по спецзаказу. Поздней авто стало собственностью Михаила Боярского. Это зафиксировано в паспорте машины. ТС в 2001 году завладел родственник актера. Теперь он хочет продать седан. Продаваемая версия Mercedes-Benz S-Class сейчас находится в неплохом состоянии. Перекрашивались только бамперы машины.

Авто проехало 270 тыс км. Недавно двигатель авто подвергся капремонту. В нём применялись только оригинальные запчасти. В свою очередь моторный отсек «Мерседеса» М. Боярского включает агрегат 2.6 на 159 л.с. Мотор работает с МКПП и задним приводом.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:08
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