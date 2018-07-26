Обнаженную Веру Брежневу раскритиковали за большие ноздри

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 25 Июл 2018 в 11:03 PDT

На одном из последних снимков Вера Брежнева позирует перед камерой полностью обнажённой, при этом у неё нежный макияж и идеальная укладка. В описании к публикации певица указала ссылки на страницы тех специалистов, с которыми она работала для рекламы. Певица отметила, что ей очень понравилась организованная съёмка.За короткое время данную фотографию оценили большое количество поклонников. В комментариях некоторые подписчики удивились, что Вера Брежнева на самом деле позировала обнажённой. Некоторые отметили, что на этом снимке у певицы слишком большие ноздри. Несмотря на негатив, многие фанаты назвали певицу обворожительной и очень сексуальной.