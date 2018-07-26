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Пришельцы стали виновниками внезапной кромешной тьмы на территории Якутии – Исследователи

Жители Якутии были шокированы внезапной кромешной тьмой, охватившей несколько районов республики. Исследователи считают виновниками события пришельцев, закрывших своим кораблем Солнце.

Люди были вынуждены сидеть дома, а водители даже с включенными фарами не видели дороги на близком расстоянии. Многие особы заговорили об испытаниях нового оружия, а уфологи сразу вспомнили огромный НЛО, находящийся рядом со светилом.

Пришельцы стали виновниками внезапной кромешной тьмы на территории Якутии – Исследователи


Чиновники опровергли версию о последствиях пожаров, когда поднявшийся дым мог закрыть солнечный свет. Также в воздухе не было замечено запаха гари, но после обеда ситуация нормализовалась.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:23
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