Пришельцы стали виновниками внезапной кромешной тьмы на территории Якутии – Исследователи

Люди были вынуждены сидеть дома, а водители даже с включенными фарами не видели дороги на близком расстоянии. Многие особы заговорили об испытаниях нового оружия, а уфологи сразу вспомнили огромный НЛО, находящийся рядом со светилом.Чиновники опровергли версию о последствиях пожаров, когда поднявшийся дым мог закрыть солнечный свет. Также в воздухе не было замечено запаха гари, но после обеда ситуация нормализовалась.