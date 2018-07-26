С Милы Кунис сползло платье прямо на премьере кинофильма

Кунис, позируя перед объективами камер журналистов с Кейт Маккиннон, которая также снималась в данном боевике, не заметила, как её бархатный красный наряд стал сползать прямо вниз, обнажая невыдающийся бюст артистки. Платья такого покроя держатся за счёт бюста, поэтому поклонники удивились странному выбору Милы, у которой груди практически нет.Стоит напомнить, что Кунис часто присутствует на таких мероприятиях, но, до этого знаменитость выбирала более закрытые скромные платья. Однако фанаты актрисы поддержали ее. Мила не смутилась и продолжала улыбаться на камеру.