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С Милы Кунис сползло платье прямо на премьере кинофильма

Милу Кунис, являющуюся знаменитой голливудской актрисой, поклонники бурно обсуждают в соцсетях. Фанаты активно делятся мнениями насчёт премьеры кинофильма «Шпион», на которой с артистки сползло её платье.

С Милы Кунис сползло платье прямо на премьере кинофильма


Кунис, позируя перед объективами камер журналистов с Кейт Маккиннон, которая также снималась в данном боевике, не заметила, как её бархатный красный наряд стал сползать прямо вниз, обнажая невыдающийся бюст артистки. Платья такого покроя держатся за счёт бюста, поэтому поклонники удивились странному выбору Милы, у которой груди практически нет.

С Милы Кунис сползло платье прямо на премьере кинофильма


Стоит напомнить, что Кунис часто присутствует на таких мероприятиях, но, до этого знаменитость выбирала более закрытые скромные платья. Однако фанаты актрисы поддержали ее. Мила не смутилась и продолжала улыбаться на камеру.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:08
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