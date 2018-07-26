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Жители Уфы зафиксировали на камеру двойной светящийся НЛО

Жители Уфы зафиксировали на камеру двойной светящийся НЛО. Они опубликовали фото в сетях и отметили, что часто замечают такие объекты над городом.

Внеземные гости постоянно наносят своим визиты, удивляющие горожан. В этот раз их корабль имел необычную структуру и был хорошо виден с разных точек. НЛО не собирался скрываться от любопытных землян и охотно позировал перед камерами, после чего умчался на большой скорости.

Жители Уфы зафиксировали на камеру двойной светящийся НЛО


Пользователи сетей не сомневались, что гуманоиды наблюдают за людьми во время полета, а также их технологии не похожи на космические небесные тела или воздушный транспорт. Исследователи считают, что они не хотят вторгаться на планету, а изучают незнакомый вид жизни.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:15
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