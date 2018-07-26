Бренд Hyundai запатентует товарный знак Styx

Hyundai запатентует новый товарный знак Styx. Заявку подали в Европейское ведомство интеллектуальной собственности несколько дней назад. На сегодняшний день нет данных, для чего корейские производители используют новое название.
Hyundai обратился к представителям Европейского ведомства интеллектуальной собственности в вопросе регистрации товарного знака Styx. В свою очередь он напоминает про чикагскую рок-группу из «семидесятых», однако этот коллектив не имеет чего-либо общего с южнокорейским автогигантом. По мнению специалистов, производитель может запустить европейский новый суббренд. Сейчас отсутствуют данные о Styx. В компании Hyundai держится в секрете информация о названии. Имеются данные, что в Европе под этим брендом могут появиться товары, а также услуги. Корейцы, может быть, задумали единый центр для ЕС.
Есть информация, что проектируется двухместное авто со средним расположением силового агрегата. Есть вероятность, что под брендом Styx начнут выпускать экстремальные модели.