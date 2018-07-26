Бренд Hyundai запатентует товарный знак Styx

Hyundai обратился к представителям Европейского ведомства интеллектуальной собственности в вопросе регистрации товарного знака Styx. В свою очередь он напоминает про чикагскую рок-группу из «семидесятых», однако этот коллектив не имеет чего-либо общего с южнокорейским автогигантом. По мнению специалистов, производитель может запустить европейский новый суббренд. Сейчас отсутствуют данные о Styx. В компании Hyundai держится в секрете информация о названии. Имеются данные, что в Европе под этим брендом могут появиться товары, а также услуги. Корейцы, может быть, задумали единый центр для ЕС.Есть информация, что проектируется двухместное авто со средним расположением силового агрегата. Есть вероятность, что под брендом Styx начнут выпускать экстремальные модели.