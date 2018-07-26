Британский нейрохирург после клинической смерти изменил свое мнение о загробной жизни

После инфекции мозга мужчина оказался в коме, а коллеги почти не видели шансов на его выживание. Однако пациент вернулся в этот мир, а также сообщил журналистам о своих путешествиях. Британец считал, что оказался в раю, скрытом за легкими облаками. Он отметил, что в этом месте тепло и много света, после чего услышал звуки музыки.Затем врач заметил людей, ходящих рядом с животными по зеленым лугам, где текли чистые реки. Раньше он скептически относился к таким рассказам, считая их выдумкой, но после пережитого опыта уже не может игнорировать реальность иного мира, хотя скептики считают его реакцией органа на стресс.