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Британский нейрохирург после клинической смерти изменил свое мнение о загробной жизни

Британский нейрохирург после клинической смерти изменил свое мнение о загробной жизни. Он спас жизнь многим людям, но не думал, что сам окажется в аналогичной ситуации.

После инфекции мозга мужчина оказался в коме, а коллеги почти не видели шансов на его выживание. Однако пациент вернулся в этот мир, а также сообщил журналистам о своих путешествиях. Британец считал, что оказался в раю, скрытом за легкими облаками. Он отметил, что в этом месте тепло и много света, после чего услышал звуки музыки.

Британский нейрохирург после клинической смерти изменил свое мнение о загробной жизни


Затем врач заметил людей, ходящих рядом с животными по зеленым лугам, где текли чистые реки. Раньше он скептически относился к таким рассказам, считая их выдумкой, но после пережитого опыта уже не может игнорировать реальность иного мира, хотя скептики считают его реакцией органа на стресс.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:45
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