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Ученые: Колымские черви нематоды ожили после 30000 лет спячки в вечной мерзлоте

Российские ученые во время исследования Колымы нашли в почве червей нематод. Они ожили после 30000 лет спячки в вечной мерзлоте, относящейся к эпохе плейстоцена.

Эксперты сделали анализ 18S рРНК, позволивший им выяснить вид этих древних представителей фауны. Потом самки стали подавать признаки жизни, а также они размножаются благодаря партеногенезу и могут жить на планете веками.

Ученые: Колымские черви нематоды ожили после 30000 лет спячки в вечной мерзлоте


Открытие позволило ученым понять внутренние механизмы особей, помогающие им существовать в таких условиях. Однако черви являются распространенным видом, так что результаты не были неожиданностью для светил науки.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:30
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