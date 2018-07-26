Ученые: Колымские черви нематоды ожили после 30000 лет спячки в вечной мерзлоте

Эксперты сделали анализ 18S рРНК, позволивший им выяснить вид этих древних представителей фауны. Потом самки стали подавать признаки жизни, а также они размножаются благодаря партеногенезу и могут жить на планете веками.Открытие позволило ученым понять внутренние механизмы особей, помогающие им существовать в таких условиях. Однако черви являются распространенным видом, так что результаты не были неожиданностью для светил науки.