Ученые: Колымские черви нематоды ожили после 30000 лет спячки в вечной мерзлоте
Российские ученые во время исследования Колымы нашли в почве червей нематод. Они ожили после 30000 лет спячки в вечной мерзлоте, относящейся к эпохе плейстоцена.
Эксперты сделали анализ 18S рРНК, позволивший им выяснить вид этих древних представителей фауны. Потом самки стали подавать признаки жизни, а также они размножаются благодаря партеногенезу и могут жить на планете веками.
Открытие позволило ученым понять внутренние механизмы особей, помогающие им существовать в таких условиях. Однако черви являются распространенным видом, так что результаты не были неожиданностью для светил науки.