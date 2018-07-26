Иосиф Оганесян заставил свою возлюбленную тянуть на себе многотонный грузовик
Известный участник реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян опубликовал в своем микроблоге интересный видеоролик, на котором продемонстрировал, какой подарок приготовил для своей будущей невесты.
Молодой человек сообщил своей избраннице, что приготовил ей в честь помолвки подарок. Иосиф привел Сашу к огромному грузовику и предложил ей прокатиться на нем. Вот только попытки Черно открыть дверь автомобиля оказались тщетны, так как она была заперта.
В ответ на это, Оганесян предложил своей невесте взять этого гиганта силой. Через мгновение в кадре ролика появилась интересная картина, на которой будущие молодожены пытаются с помощью троса протащить грузовик на своих силах.
Первая попытка сразу оказалась неудачной, так как отвалился трос, но возлюбленные не стали сдаваться и начали пробовать снова. В конце ролика Иосиф показал фотографию, на которой написал «Вместе мы сила!».
Многие поклонники с юмором отнеслись к такой публикации, однако нашлись и те, кто с негативом воспринял видео.
«Еся как можно вообще находиться рядом с такой мужланкой???», «Даже в видео идёт намёк на то, что она жирная и толстая», «Самые классные. Видео огонь... Не обращай на злых людей внимание», «Ребята шутят, а Вы все грязь выливайте», - разошлись во мнениях пользователи Сети.