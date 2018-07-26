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Иосиф Оганесян заставил свою возлюбленную тянуть на себе многотонный грузовик

Известный участник реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян опубликовал в своем микроблоге интересный видеоролик, на котором продемонстрировал, какой подарок приготовил для своей будущей невесты.

Иосиф Оганесян заставил свою возлюбленную тянуть на себе многотонный грузовик

Молодой человек сообщил своей избраннице, что приготовил ей в честь помолвки подарок. Иосиф привел Сашу к огромному грузовику и предложил ей прокатиться на нем. Вот только попытки Черно открыть дверь автомобиля оказались тщетны, так как она была заперта.

В ответ на это, Оганесян предложил своей невесте взять этого гиганта силой. Через мгновение в кадре ролика появилась интересная картина, на которой будущие молодожены пытаются с помощью троса протащить грузовик на своих силах.

Первая попытка сразу оказалась неудачной, так как отвалился трос, но возлюбленные не стали сдаваться и начали пробовать снова. В конце ролика Иосиф показал фотографию, на которой написал «Вместе мы сила!».

Многие поклонники с юмором отнеслись к такой публикации, однако нашлись и те, кто с негативом воспринял видео.

«Еся как можно вообще находиться рядом с такой мужланкой???», «Даже в видео идёт намёк на то, что она жирная и толстая», «Самые классные. Видео огонь... Не обращай на злых людей внимание», «Ребята шутят, а Вы все грязь выливайте», - разошлись во мнениях пользователи Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:58
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