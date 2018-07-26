Коптский средневековый фолиант скрывал под слоями тексты ритуалов для исцеления от недугов

Документ был написан ранними христианами и состоит из 20 страниц, написанных на пергаменте. Не исключено, что они создавали его на территории Египта, но специалисты сразу обратили внимание, что тут имеется много рисунков, сопровождающих различные заклинания.Первые молитвы и обряды были достаточно простыми, но затем могли испугать верующих людей, решивших изучить рукописи в ту эпоху.Люди могли загнать гвозди в стену, используя для этого священные тексты, а самый длинный ритуал посвящен исцелению от желтухи во время лептоспироза. Кроме того, некоторые страницы посвящены силам, используемым для приворота любимого человека.