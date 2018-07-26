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Коптский средневековый фолиант скрывал под слоями тексты ритуалов для исцеления от недугов

После длительных исследований ученые выяснили, что коптский средневековый фолиант скрывал под слоями тексты ритуалов для исцеления от недугов. Кроме того, в нем были описаны магические обряды, использующиеся в различных ситуациях.

Документ был написан ранними христианами и состоит из 20 страниц, написанных на пергаменте. Не исключено, что они создавали его на территории Египта, но специалисты сразу обратили внимание, что тут имеется много рисунков, сопровождающих различные заклинания.

Коптский средневековый фолиант скрывал под слоями тексты ритуалов для исцеления от недугов


Первые молитвы и обряды были достаточно простыми, но затем могли испугать верующих людей, решивших изучить рукописи в ту эпоху.
Люди могли загнать гвозди в стену, используя для этого священные тексты, а самый длинный ритуал посвящен исцелению от желтухи во время лептоспироза. Кроме того, некоторые страницы посвящены силам, используемым для приворота любимого человека.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:15
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