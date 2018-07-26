В Таиланде создают сверхмалую подлодку, умалчивая о целях разработки

Предполагается, что сверхмалая субмарина под названием «Чалаван» станет частью национальных военно-морских сил Таиланда уже через четыре года. Ее водоизмещение не должно превышать 150 т, а скорость – в пределах 10 узлов.В официальных источниках не уточняется, зачем именно Таиланду нужен подобный агрегат. По мнению авторитетных экспертов, подлодка небольших размеров обычно используется для доставки шпионов и секретных грузов. Мирными целями в данном случае могут быть спасательные работы в стесненных условиях.После разработки проекта «Чалаван» на строительство субмарины будет потрачено еще около миллиарда тайских бат или примерно 30 миллионов американских долларов.