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В Таиланде создают сверхмалую подлодку, умалчивая о целях разработки

В Таиланде начались работы по созданию сверхмалой подводной лодки, о чем сообщает местное издание Bangkok Post. На проект, о целях которого тайские власти не спешат рассказать, планируется потратить 6 миллионов американских долларов.

В Таиланде создают сверхмалую подлодку, умалчивая о целях разработки

Предполагается, что сверхмалая субмарина под названием «Чалаван» станет частью национальных военно-морских сил Таиланда уже через четыре года. Ее водоизмещение не должно превышать 150 т, а скорость – в пределах 10 узлов.

В официальных источниках не уточняется, зачем именно Таиланду нужен подобный агрегат. По мнению авторитетных экспертов, подлодка небольших размеров обычно используется для доставки шпионов и секретных грузов. Мирными целями в данном случае могут быть спасательные работы в стесненных условиях.

После разработки проекта «Чалаван» на строительство субмарины будет потрачено еще около миллиарда тайских бат или примерно 30 миллионов американских долларов.
 
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Технологии
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 21:00
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