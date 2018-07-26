Ученые: Куркума может использоваться для лечения ранней стадии глаукомы благодаря пигменту

Эксперты сделали глазные капли с наночастицами, имеющими безопасные вещества и стабилизатор, после чего куркумин мог скапливаться в тканях органа зрения. Большое количество вещества может вызвать отравление, но в данном случае этого не произошло.Во время опытов ученые вводили такие капли грызунам, отметив позитивное воздействие куркумы на организм. Она может снизить дегенерацию сетчатки из-за недуга, а также предотвратить развитие слепоты. Глаукома возникает после высокого давления в глазном яблоке, а дальше постепенно ухудшает зрение пациента.