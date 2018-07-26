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Ученые: Куркума может использоваться для лечения ранней стадии глаукомы благодаря пигменту

Британские ученые выяснили, что куркума может использоваться для лечения ранней стадии глаукомы благодаря пигменту. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Эксперты сделали глазные капли с наночастицами, имеющими безопасные вещества и стабилизатор, после чего куркумин мог скапливаться в тканях органа зрения. Большое количество вещества может вызвать отравление, но в данном случае этого не произошло.

Ученые: Куркума может использоваться для лечения ранней стадии глаукомы благодаря пигменту


Во время опытов ученые вводили такие капли грызунам, отметив позитивное воздействие куркумы на организм. Она может снизить дегенерацию сетчатки из-за недуга, а также предотвратить развитие слепоты. Глаукома возникает после высокого давления в глазном яблоке, а дальше постепенно ухудшает зрение пациента.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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