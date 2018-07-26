Кайли Дженнер поссорилась с отцом своего пятимесячного ребенка

Дженнер и Скотт в новой фотосессии выглядят счастливыми. Друзья Кайли утверждают, что возлюбленные сейчас существуют «как собака с кошкой». Проблемы в отношениях пары начались ещё восемнадцатого июля в Нью-Йорке, когда репортеры застали звезду телешоу и рэп-исполнителя, которые сидя в автомобиле сильно ругались. После чего Дженнер отправилась в гостиницу, а Трэвис пошел в ресторан, в котором пробыл более 45 минут.Окружение Кайли рассказало, что скандалы между влюбленными были также в феврале, когда двадцатилетняя звезда родила реперу дочь. Инсайдеры утверждают, что они друг с другом не ладят. Девушка устала от плохого отношения к ее плотному графику работы и славе.