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Кайли Дженнер поссорилась с отцом своего пятимесячного ребенка

Пока СМИ обсуждают предстоящую свадьбу Кайли Дженнер и ее бойфренда - репера Трэвиса Скотта, а фанаты наслаждаются их совместной фотосессией, в своих отношениях пара переживает сложные времена. По словам инсайдеров, Кайли и отец её ребенка недавно поссорились.

Кайли Дженнер поссорилась с отцом своего пятимесячного ребенка


Дженнер и Скотт в новой фотосессии выглядят счастливыми. Друзья Кайли утверждают, что возлюбленные сейчас существуют «как собака с кошкой». Проблемы в отношениях пары начались ещё восемнадцатого июля в Нью-Йорке, когда репортеры застали звезду телешоу и рэп-исполнителя, которые сидя в автомобиле сильно ругались. После чего Дженнер отправилась в гостиницу, а Трэвис пошел в ресторан, в котором пробыл более 45 минут.

Кайли Дженнер поссорилась с отцом своего пятимесячного ребенка


Окружение Кайли рассказало, что скандалы между влюбленными были также в феврале, когда двадцатилетняя звезда родила реперу дочь. Инсайдеры утверждают, что они друг с другом не ладят. Девушка устала от плохого отношения к ее плотному графику работы и славе.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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