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Финалист «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа обвинил коллег в мошенничестве

Мехди Эбрагими Вафа рассказал, что практически все его коллеги склоняются к театральности и из-за этого они забывают о помощи нуждающимся людям.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа обвинил коллег в мошенничестве


В настоящее время победитель третьего сезона программы «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа продолжает помогать людям. Но мужчину сильно раздражает то, что его коллеги, чаще всего аферисты, которые просто играют определенную роль на публику. Вафа советует не обращаться за помощью к экстрасенсам, потому что одни берут не малую плату за свои услуги. По его словам, есть такие мошенники, которые заставляют клиентов продавать все, что у них есть, тем самым ломают человеческую жизнь.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа обвинил коллег в мошенничестве


Мехди советует перед посещением специалиста проверить все о его репутации, а также послужной список. Вафа в завершении заявил, что у него присутствуют паранормальные способности, однако воскрешать людей он, к сожалению, не умеет. Просканировав снимок человека, Мехди может получить только информацию, однако вылечить не получится.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:15
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