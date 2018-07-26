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Ролик о летающих островах на Нептуне вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сетей

Российские студенты вместе с зарубежными коллегами завершили проект, посвященный изучению атмосферы газовых гигантов. Ролик о летающих островах на Нептуне вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сетей, написавших свое мнение по такому поводу в сообщениях.

Ролик о летающих островах на Нептуне вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сетей


Сотрудники “Роскосмоса” отметили, что здесь важно учитывать силу тяжести, напоминающую земной аналог, но в будущем человечество сможет колонизировать планеты, имея результаты исследований авторов проекта. После просмотра некоторые лица раскритиковали сюжет за организацию учебного процесса вместо показа неизвестных явлений.



Несмотря на скандальную ситуацию с руководством, компания продолжает свою работу. Многие юзеры позитивно отнеслись к такой теме, попросив публиковать больше материалов, посвященных реальной работе вместо привычных идей о миссии на Марс.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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