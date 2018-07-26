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Названы расценки на китайский кроссовер Zotye Traum Seek 5

В Сети появились данные о предварительных расценках на китайский 7-местный кроссовер версии Zotye Traum Seek 5. Роскошный паркетник стоит 90 – 140 тыс юаней.

Названы расценки на китайский кроссовер Zotye Traum Seek 5


Zotye Traum Seek 5 имеет следующие габариты: 4771X1859X1735 мм. Колесная база имеет 2 800 мм. В свою очередь дизайн передней части паркетника является подобным Roewe RX5. Салон выполнили в оригинальном стиле, похожим на конкурентов машины. Zotye Traum Seek под капотом имеет полуторалитровый турбодвигатель на 150 л.с. Двигатель в действие приводится шестискоростной МКПП и переднеприводным механизмом. Список функций кроссовера включает восемнадцатидюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент предотвращения столкновений, систему кругового видеообзора, электронный стояночный тормоз, кнопочное зажигание, светодиодную оптику головного света, климат-контроль. Также имеет место мультимедийная установка, которая наделена способностью управления всеми системами авто при помощи смартфона.

Новая версия Zotye Traum Seek 5 является третьей моделью бренда, выпускающего премиальные авто для молодежи. Автопроизводитель в ближайшем будущем на авторынок выведет еще восемь кроссоверов.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:45
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