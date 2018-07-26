Ученые: Яйца помогут людям избавиться от бессонницы

Привычный продукт, который нужно употреблять во время обеда, является лучшим средством от такого недуга. Он обладает седативным эффектом, а также белки участвуют в выработке мелатонина, подготавливая организм к ночному расслаблению.Кроме того, диетологи нашли в нем аминокислоты типтофана, тоже позволяющие снять напряжение во время отдыха. Они отметили, что правильная диета поможет человеку иметь хороший сон, но не стоит увлекаться калорийными блюдами во время ужина.