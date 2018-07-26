Мила Кунис поведала о свидании вслепую, которое сблизило ее с Эштоном Катчером

Эштон Катчер и Мила Кунис женаты уже 3 года. Супруги воспитывают двух детей. В интервью актриса поведала, как начались их отношения. Эштон и Мила познакомились в 1998 году на съемках сериала «Шоу 70-х». Но тогда они были только друзьями. Кунис встречалась Маколеем Калкиным - с героем ленты «Один дома», а Катчер был влюблен в Деми Мур. Артистка призналась, что отношения с Маколеем были сложными, потому что миллионы фанаток постоянно преследовали звезду известного фильма. После расставания с Калкиным, Эштон устроил актрисе свидание со своим приятелем, но тот не пришел. Катчер вынужден был самостоятельно развлекать Милу. Но это неудавшееся свидание и сблизило будущих супругов.По словам Кунис, изначально ее мама негативно отнеслась к отношениям с Эштоном. Пара, из-за слухов, которые распустили касательно развода Катчера с Деми Мур, была вынуждена длительное время скрывать свой роман, даже от своих близких друзей.