Житель Лабинска передал ученым древнюю окаменелость с “микрочипом”

Эксперты провели анализы и выяснили, что это необычное образование является останками морской лилии. Животное было обитателем морей в палеозойском и мезозойском периодах, а также не походило на растительный аналог. Раньше территория реки Ходзь была покрыта водами океана Тетиса, который потом стал основателем морей.До сих пор местные жители находят на дне различные артефакты, интересующие экспертов. Перед такими событиями исследователи сообщали об окаменевшем НЛО, замеченным ими рядом с Великой Техасской стеной, но специалисты считают его гробницей представителя исчезнувшей земной цивилизации.