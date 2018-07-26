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Житель Лабинска передал ученым древнюю окаменелость с “микрочипом”

Житель Лабинска передал ученым древнюю окаменелость с “микрочипом”. Мужчина нашел ее во время рыбалки и был поражен необычным зрелищем.

Эксперты провели анализы и выяснили, что это необычное образование является останками морской лилии. Животное было обитателем морей в палеозойском и мезозойском периодах, а также не походило на растительный аналог. Раньше территория реки Ходзь была покрыта водами океана Тетиса, который потом стал основателем морей.

Житель Лабинска передал ученым древнюю окаменелость с “микрочипом”


До сих пор местные жители находят на дне различные артефакты, интересующие экспертов. Перед такими событиями исследователи сообщали об окаменевшем НЛО, замеченным ими рядом с Великой Техасской стеной, но специалисты считают его гробницей представителя исчезнувшей земной цивилизации.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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